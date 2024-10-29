Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Нубернатор Василий засудит ваш ИИ за издевательство в заголовках.Нубернатор регион...
  • Иван Иванов
    Сколько д.. ма развелось в стране.........«Ветераны России»...
  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏💐💐💐💐Смолянин пал добр...

Смоленские лихачи устраивают заезды по перекрытой Большой Советской

Смоленские лихачи устраивают заезды по перекрытой Большой Советской

Глава города призвал лучше следить за ограничением движения Во время очередной еженедельной планерки, которая прошла в понедельник, 28 октября, в администрации областного центра, обсуждался вопрос завершения ремонта одной из центральных улиц города - Большой Советской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх