Смоленские лихачи устраивают заезды по перекрытой Большой Советской

Глава города призвал лучше следить за ограничением движения Во время очередной еженедельной планерки, которая прошла в понедельник, 28 октября, в администрации областного центра, обсуждался вопрос завершения ремонта одной из центральных улиц города - Большой Советской.
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