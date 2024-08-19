Грузинский салат Ацецили: сытный без грамма мяса, идеален летними вечерами

МИЛЕН ГОЛДМАН

Есть еще такие мои любимые кавказские -! блюда : 1) Аджиб - Сандали .. Вы о нем забыли-! .. Скажите здесь - всем нам : Вашим зрителям - тогда еще и о блюде : Аджиб - Сандали-! Почему - глухо молчите об этом прекрасном, вкусном блюде -???! Никто еще из Вас - не сказал в этом СМИ о нем..// 2) А цыпленок - ТАБАКА -??? // 3) А котлеты : Люля - Кебаб -??? Я - лично - имел честь отведать их - в солнечной Абхазии -! / в ПИЦУНДЕ