Steak Lovers
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Steak Lovers

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Грузинский салат Ацецили: сытный без грамма мяса, идеален летними вечерами

Грузинский салат Ацецили: сытный без грамма мяса, идеален летними вечерами

Грузинская кухня славится мясными блюдами, но хороши в ней и салаты. Одним из лучших по-праву считается знаменитый Ацецили.

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Комментарии
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МИЛЕН ГОЛДМАН
Есть еще такие мои любимые кавказские -! блюда : 1) Аджиб - Сандали .. Вы о нем забыли-! .. Скажите здесь - всем нам : Вашим зрителям - тогда еще и о блюде : Аджиб - Сандали-! Почему - глухо молчите об этом прекрасном, вкусном блюде -???! Никто еще из Вас - не сказал в этом СМИ о нем..// 2) А цыпленок - ТАБАКА -??? // 3) А котлеты : Люля - Кебаб -??? Я - лично - имел честь отведать их - в солнечной Абхазии -! / в ПИЦУНДЕ
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