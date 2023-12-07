Болгария готовится передать Киеву неисправные зенитно-ракетные комплексы

Оборонный комитет парламента Болгарии в четверг, 7 декабря, поддержал передачу Украине устаревших и неисправных переносных зенитно-ракетных комплексов и ракет разных типов к ним, – передает агентство БТА.
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