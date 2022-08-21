На самом деле, эта дата, которая объединяет всех военнослужащих и ветеранов командного состава российской армии вне зависимости от родов войск, пока не является официальным праздником.
Популярные статьи
- ВС РФ нанесли удары по объектам, откуда ВСУ вели обстрел Запорожской АЭС
- Ударами ВС РФ уничтожены тыловые позиции противника в Николаевской области и аэродром под Житомиром
- Муниципалитет Лейпцига поддержал показ фильма Оливера Стоуна «Украина в огне» на кинофестивале, что вызвало гнев украинских «активистов»
Свежие комментарии