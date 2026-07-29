Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 562 подписчика

Губернатор Хабаровского края объявил о росте числа медалистов

Губернатор Хабаровского края объявил о росте числа медалистов

В 2026 году каждый седьмой выпускник из Хабаровского края окончил школу с медалью. Губернатор Дмитрий Демешин отметил рост числа медалистов и подчеркнул успехи школ региона, включая школу №30 в Хабаровске и поселок Тыр в Ульчском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии