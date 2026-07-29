Губернатор Хабаровского края объявил о росте числа медалистов

В 2026 году каждый седьмой выпускник из Хабаровского края окончил школу с медалью. Губернатор Дмитрий Демешин отметил рост числа медалистов и подчеркнул успехи школ региона, включая школу №30 в Хабаровске и поселок Тыр в Ульчском районе.