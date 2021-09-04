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На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

Продление соглашения о нераспространении ядерного оружия с США стало для Украины «фатальной ошибкой».

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Александр Иванов
У Хохлов и обычное оружие надо было отобрать!! Слишком Тупые и задиристые!!
Житель Земли Макаренков
Вот и ещё один презик отсосал в оральном кабинете.
Виктор Михайлов
Зеленскому ведь советовали умные люди : проси меньше и уходи быстро ! А он всё сделал наоборот и получил от конгрессменов в подарок книгу о травме мозга .

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