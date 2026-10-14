Восемь миллионов россиян болеют астмой, не зная об этом

Врач назвал ключевые симптомы, при которых нужно обратиться к специалисту Около 8 миллионов россиян болеют астмой, но даже не подозревают об этом — такую оценку привел главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев в комментарии РИА Новости.