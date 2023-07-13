В резиденцию Макрона пришло письмо с человеческим пальцем

Почтовое отправление было получено накануне Дня взятия БастилииВ Елисейский дворец накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля, пришло письмо с человеческим пальцем.
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