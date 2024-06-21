Дорожная обстановка в Ивановской области за прошедшие дежурные сутки

В Ивановском районе в 13-30 на 156-ом километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» 34-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗель», не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево.
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