Дорожная обстановка в Ивановской области за прошедшие дежурные сутки

В Ивановском районе в 13-30 на 156-ом километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» 34-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗель», не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево.