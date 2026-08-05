Japan Looks To Palantir For Battlefield AI Japan is preparing to introduce AI into the command-and-control systems of its Self-Defense Forces as part of a wider military modernization effort aimed at improving operational speed and interoperability with the United States, according to Nikkei.
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