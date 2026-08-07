ДЕНЬ ВТОРОЙ! Форум «ВолгоградАГРО» продолжает свою работу! С 9:00 до 14:00 - презентация техники и оборудования на стендах участников.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ! Форум «ВолгоградАГРО» продолжает свою работу! С 9:00 до 14:00 - презентация техники и оборудования на стендах участников.
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