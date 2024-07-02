В Японии зафиксировано рекордное число заражений плотоядной бактерией

Официальные данные по заражению стрептококковым синдромом токсического шока, имеющим чрезвычайно высокий уровень смертности, показали 100% прирост случаев за первое полугодие 2024-го по сравнению с 2023 годом.
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