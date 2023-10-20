Савиных не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Наньчане

Валерия Савиных уступила Александре Саснович на турнире в Наньчане. В Наньчане завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Валерия Савиных встречалась с Александрой Саснович.
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