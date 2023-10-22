В Петербурге стартовал Международный кинофестиваль «Послание к человеку»

В программе заявлены 189 картин из 44 стран. В Петербурге на Новой сцене Александринского театра стартовал Международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку».
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