Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Будапештский меморандум: Россия выполнила обязательства на 100%

Будапештский меморандум: Россия выполнила обязательства на 100%

В западных СМИ снова вспомнили Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Россия якобы обязалась навечно дружить с властями Киева в обмен на возврат Киевом русского ядерного оружия, хранившегося на территории Украинской ССР.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все верно написано, абсолютно верно!!!.На самом деле мы никогда не сможем доказать Западу, о справедливости нашей борьбы за нашу безопасность и полным нарушением Запада прежних договоров. Сказано же ими нам то, что мы должны жить и исполнять их правила. Те правила, которые закрепляют из гегемонизм над миром. Вот поэтому в сегодняшнем дне, главную роль играют не дипломаты с их перепалкой с Западом, а &quot;Великий Орешник&quot;. Вот вырос он неожиданно и что то тон рассуждений Запада немного изменился. Но видимо этого одного &quot;Орешника&quot; не достаточно пока для того, чтобы они осознали.
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20 час.
Сан Саныч КОТ
Так надо орешник испытать на базе у пшеков тогда они быстро поверят и заткнуться.
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18 час.
пв
петров виктор
Поучительная статья, но аналитика, на мой взгляд:  слабовата...  Вот, например, цитата из статьи:  &quot;...мы взяли под свою защиту как законно избранного президента Украины, так и сопротивляющиеся американскому вторжению регионы Украины.  Мы бы сделали и больше, однако последний президент независимой Украины слишком боялся огорчить США, чтобы официально запросить нас о помощи&quot;(с)...  Вот так вот!...  Де-юре легитимный Президент Украины, эвакуированный российскими властями на территорию России и находящийся здесь в безопасности и под охраной &quot;...слишком боялся огорчить США&quot;, именно, поэтому, и не попросил помощи у руководства России...  Смешно!...  В связи с этим, вопрос:  почему Януковича российские власти эвакуировали на территорию России, а не в Крым, куда он прорывался окольными путями (об этом говориться в известном док. т/ф о вхождении Крыма в состав России)?...  Интересно:  у кого-то, есть ответ на этот вопрос?!...
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15 час.

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