Будапештский меморандум: Россия выполнила обязательства на 100%

Все верно написано, абсолютно верно!!!.На самом деле мы никогда не сможем доказать Западу, о справедливости нашей борьбы за нашу безопасность и полным нарушением Запада прежних договоров. Сказано же ими нам то, что мы должны жить и исполнять их правила. Те правила, которые закрепляют из гегемонизм над миром. Вот поэтому в сегодняшнем дне, главную роль играют не дипломаты с их перепалкой с Западом, а "Великий Орешник". Вот вырос он неожиданно и что то тон рассуждений Запада немного изменился. Но видимо этого одного "Орешника" не достаточно пока для того, чтобы они осознали.

пв

петров виктор

Поучительная статья, но аналитика, на мой взгляд: слабовата... Вот, например, цитата из статьи: "...мы взяли под свою защиту как законно избранного президента Украины, так и сопротивляющиеся американскому вторжению регионы Украины. Мы бы сделали и больше, однако последний президент независимой Украины слишком боялся огорчить США, чтобы официально запросить нас о помощи"(с)... Вот так вот!... Де-юре легитимный Президент Украины, эвакуированный российскими властями на территорию России и находящийся здесь в безопасности и под охраной "...слишком боялся огорчить США", именно, поэтому, и не попросил помощи у руководства России... Смешно!... В связи с этим, вопрос: почему Януковича российские власти эвакуировали на территорию России, а не в Крым, куда он прорывался окольными путями (об этом говориться в известном док. т/ф о вхождении Крыма в состав России)?... Интересно: у кого-то, есть ответ на этот вопрос?!...