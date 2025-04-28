Пищепром: инвестиции в сосисочную оболочку

ГК «Агроком» (Ростовская область), производитель мясоколбасных изделий и пластиковой упаковки для мясной и молочной промышленности, вложит 10 млрд рублей в расширение мощностей своего завода «Атлантис-Пак» по выпуску сосисочной оболочки.
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