Пищепром: инвестиции в сосисочную оболочку

ГК «Агроком» (Ростовская область), производитель мясоколбасных изделий и пластиковой упаковки для мясной и молочной промышленности, вложит 10 млрд рублей в расширение мощностей своего завода «Атлантис-Пак» по выпуску сосисочной оболочки.