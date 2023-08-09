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Принятие нового пакета санкций против Белоруссии

9 августа ЕС может принять новый пакет санкций против Белоруссии.  Европейские страны стремятся принять санкции именно к этому дню, так как это будет третья годовщина президентских выборов и неудавшейся попытки цветной революции в Белоруссии.

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