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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отразил 18 из 20 бросков в 4-й игре с «Тампой». У него 90,2% сэйвов в этом плей-офф

Вратарь «Пантерс» отразил 18 из 20 бросков в 4-й игре 1-го раунда Кубка Стэнли (4:2, 3-1 в серии). Всего в 4 матчах текущего плей-офф Сергей Бобровский отбил 90,2% бросков.

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