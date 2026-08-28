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Венесуэла рассматривает выход из ОПЕК на фоне переговоров с США

Венесуэла рассматривает выход из ОПЕК на фоне переговоров с США

Венесуэла рассматривает возможность выхода из Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), что отражает значительные изменения в политике страны и её отношениях с международными партнёрами.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Властям Венесуэлы придется принять решение о выходе из ОПЕК, видимо это одно из условий значительных инвестиций в модернизацию инфраструктуры нефтедобычи американскими компаниями. Будет ли со временем нечто подобное тому как в 1976 году правительство Венесуэлы национализировала активы всех иностранных нефтяных компаний?
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