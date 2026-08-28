Венесуэла рассматривает выход из ОПЕК на фоне переговоров с США

Игорь Кузнецов

Властям Венесуэлы придется принять решение о выходе из ОПЕК, видимо это одно из условий значительных инвестиций в модернизацию инфраструктуры нефтедобычи американскими компаниями. Будет ли со временем нечто подобное тому как в 1976 году правительство Венесуэлы национализировала активы всех иностранных нефтяных компаний?