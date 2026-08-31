Юрист Власова предупредила о рисках билдеринга в городе

Лазанье по городским зданиям может обернуться травмами, штрафами и ответственностью за повреждение имущества или проникновение на частную территорию, рассказала «Вечерней Москве» адвокат Ольга Власова.
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