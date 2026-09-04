Предстоящая зима будет очень тяжёлой для энергетики киевского режима. С таким предупреждением выступил советник потерявшего легитимность президента Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).
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