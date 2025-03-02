Народ Абхазии избрал президентом Бадру Гунбу, несмотря на угрозы сторонников Ардзинба

В Абхазии состоялся второй тур президентских выборов. По результатам предварительного подсчета голосов победу одержал вице-президент Бадра Гунба, набрав 54,73% голосов, его оппонент, кандидат от оппозиции, бывший вице-премьер Ардзинба Адгур — 41,54%.
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