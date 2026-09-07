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Нижегородская правда

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Специальный раздел для Нижегородской области появился на портале «Госуслуги»

Специальный раздел для Нижегородской области появился на портале «Госуслуги»

Специальный раздел «Госуслуги Нижегородской области» появился на едином портале госуслуг. Цифровизация государственного управления является одним из ключевых элементов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

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