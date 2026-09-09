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Лига чемпионов. «Барселона» примет «Фейеноорд», «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Арсенал» в гостях у «Наполи»

9 сентября « Барселона » встретится с « Фейеноордом » в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, « Спортинг » сыграет с « Галатасараем » Алексея Батракова.

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