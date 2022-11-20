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Губернатор Сахалина повторно направил в Тымовское чиновников

Губернатор Сахалина повторно направил в Тымовское чиновников

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко повторно направил вице-премьера региона, министра ЖКХ и главу агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в поселок Тымовское, где в результате взрыва в пятиэтажке погибли девять человек.

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