Губернатор Сахалина повторно направил в Тымовское чиновников

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко повторно направил вице-премьера региона, министра ЖКХ и главу агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в поселок Тымовское, где в результате взрыва в пятиэтажке погибли девять человек.