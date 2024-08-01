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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ПАОК: «Чалов проходит медицинское обследование и сегодня подпишет контракт»

Сообщалось, что ЦСКА получит за 26-летнего форварда 3 миллиона евро. Российский футболист провел в составе армейцев 263 матча во всех турнирах и забил 89 голов.

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