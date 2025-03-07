В Краснодарском крае полицейские проводят беседы по профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи

Сотрудники ОМВД России по городу Армавиру совместно с представителем местного отделения «Союза армян России» Георгием Баяхчиянц организовали мероприятие, направленное на предупреждение экстремистской деятельности и предотвращение распространения радикальных идей в подростковой среде, со студентами Армавирского юридического техникума.