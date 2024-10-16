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«Факт подтвердился»: кадровых военных США разбили в Курской области

«Факт подтвердился»: кадровых военных США разбили в Курской области

Присутствие американских военных на территории Курской области РФ было подтверждено. Оказалось, что именно штатовские генералы играли ключевую роль в организации нападения украинских националистов на регион, и участие американских военнослужащих в этом было вполне ожидаемым.

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