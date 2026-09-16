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Царьград

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Казахстан открыл нацстенд на 70-й сессии МАГАТЭ в Вене

Казахстан открыл нацстенд на 70-й сессии МАГАТЭ в Вене

В Вене на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ состоялась церемония официального открытия национального стенда Казахстана.

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