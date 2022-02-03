В Приморье самовар отправится в полёт на воздушном шаре

В небо в корзине шара поднимется русский самовар. Раскочегаренный, пышущий жаром… Попить свежего горячего чайку во время полёта смогут президент Международного клуба культурных инициатив «Русский самовар», коллекционер старинных самоваров Александр Гетманов, исследователь-путешественник, историк почты и руководитель проекта «POSTVENTURE & Почтовое приключение» Валерий Сушков, пилот аэростата Андрей Книга, а также Александр Лисицын, профессиональный радист и прямой потомок братьев Лисицыных, которые 244 года назад открыли первое производство самоваров в Туле.