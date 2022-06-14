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Глава МИД Ирландии осудил пересмотр положений Brexit Британией

 Действия правительства Великобритании после представления законопроекта, который в одностороннем порядке предусматривает пересмотр положений так называемого североирландского протокола в рамках положений по Brexit, пренебрегают международным правом.

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