Глава МИД Ирландии осудил пересмотр положений Brexit Британией

Действия правительства Великобритании после представления законопроекта, который в одностороннем порядке предусматривает пересмотр положений так называемого североирландского протокола в рамках положений по Brexit, пренебрегают международным правом.
Действия правительства Великобритании после представления законопроекта, который в одностороннем порядке предусматривает пересмотр положений так называемого североирландского протокола в рамках положений по Brexit, пренебрегают международным правом.
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