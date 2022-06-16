В этом году произошло 3 случая поражения электрическим током во время рыбалки по области.

Госэнергогазнадзор по Могилевской области информирует, что в 2022 году произошло 3 случая поражения электрическим током при осуществлении рыбной ловли вблизи воздушных линий электропередачи, один со смертельным исходом.
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