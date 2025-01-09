Юрий Подоляка: «Контрнаступ на Курском направлении провалился», свежие данные на 09.01.2025

Юрий Подоляка – свежая сводка на вечер 9 января 2025. На Курском направлении продолжаются позиционные бои, осложненные непогодой, где украинская сторона вынуждена использовать свои резервы для стабилизации линии фронта, а не наступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии