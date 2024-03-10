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Военное обозрение

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ВМС Сил самообороны Японии пополнились третьей НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS

ВМС Сил самообороны Японии пополнились третьей НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS

Строительство серии ведется сразу на двух верфях, всего японцы запланировали получить семь субмарин.

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