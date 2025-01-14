Из-за пожара экологи взяли пробы воздуха в Московском районе Казани

Передвижная экологическая лаборатория Министерства экологии и природных ресурсов РТ сегодня утром выехала в Московский район Казани, чтобы отобрать пробы воздуха в ближайшей доступной точке около места пожара.
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