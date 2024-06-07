Что произошло в ночь на 7 июня в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем, на это есть большой запрос от общества, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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