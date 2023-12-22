Около 3,9 тысячи грузовиков скопилось на украинском КПП на границе с Польшей

На украинском КПП на границе с Польшей скопилось 3,9 тысячи грузовиков. Об этом рассказал представитель государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко на телемарафоне, трансляцию которого вели на YouTube-канале.
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