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Реклама в поддержку республиканцев за 25 тысяч долларов была размещена не в том штате

Реклама в поддержку республиканцев за 25 тысяч долларов была размещена не в том штате

Республиканская политическая группа, пытавшаяся поддержать кампанию по переизбранию сенатора от штата Мэн Сьюзан Коллинз, по ошибке потратила почти 25 тысяч долларов на рекламу, размещенную в другом штате.

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