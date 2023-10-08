Бывший агент ЦРУ раскрыл намерения Вашингтона касательно завершения конфликта на Украине.Конфликт на Украине может быть завершён без участия в возможных переговорах президента Украины Владимира Зеленского.
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