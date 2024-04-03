Соблазнившей 13-летнего школьника учительнице вынесли приговор в Новосибирске

39-летний педагог не просто соблазнила подростка, но и смогла оформить над ним опеку.Суд поставил точку в громком деле новосибирской учительницы, которая стала сожительствовать со своим 13-летним учеником.
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