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Соблазнившей 13-летнего школьника учительнице вынесли приговор в Новосибирске

Соблазнившей 13-летнего школьника учительнице вынесли приговор в Новосибирске

39-летний педагог не просто соблазнила подростка, но и смогла оформить над ним опеку.Суд поставил точку в громком деле новосибирской учительницы, которая стала сожительствовать со своим 13-летним учеником.

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