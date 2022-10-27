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Боец НМ ЛНР рассказал об убийствах раненых солдат в плену украинских националистов

Боец НМ ЛНР рассказал об убийствах раненых солдат в плену украинских националистов

Украинские националисты добили двух раненых бойцов Народной милиции ЛНР при взятии в плен, когда группа защитников Донбасса попала в окружение без возможности оказать сопротивление.

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