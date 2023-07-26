Предложен способ удешевления экспериментов физики элементарных частиц с помощью глубоких нейронных сетей

Результаты исследований опубликованы в журнале Reviews in Physics. Подробнее — в материале IQ.HSE. Современная физика элементарных частиц получает новую информацию о законах природы и уточняет значения констант благодаря ускорительным экспериментам.
Результаты исследований опубликованы в журнале Reviews in Physics. Подробнее — в материале IQ.HSE. Современная физика элементарных частиц получает новую информацию о законах природы и уточняет значения констант благодаря ускорительным экспериментам.
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