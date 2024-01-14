«РВ»: Части ВС РФ штурмуют позиции ВСУ на флангах от Авдеевки

Армия России продолжает наступление на Авдеевку, атакуя украинские подразделения с флангов и выбивая бандеровцев с их позиций, передает Telegram-канал “Русская весна”, специализированный на военных событиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии