В Тульской области на автодороге Болохово-Шварц горит поле и часть посадки. Об этом сообщают очевидцы в своих социальных сетях.
В тульской области горит посадка на автодороге Болохово-Шварц
Комментарии
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валерия
Загорелась! Чудесным образом! А чьи-то поганые ручки просто подожгли сухую траву и испарились.. Нужно , чтобы поджигатели травы несли строгое наказание, вплоть до тюрьмы!
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16 час.
Людмила Абрамова
действительно пора тюремные сроки поджигателям вводить..просто так не загорается
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16 час.
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