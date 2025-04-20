НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    действительно пора тюремные сроки поджигателям вводить..просто так не загораетсяВ тульской област...
  • валерия
    Загорелась! Чудесным образом! А чьи-то поганые ручки просто подожгли сухую траву и   испарились.. Нужно , чтобы поджи...В тульской област...
  • Igor Burtsev
    Ну и че? Я тоже сегодня поплавал в Москве-реке. Нормально... даже два раза.Жители Тулы откры...

В тульской области горит посадка на автодороге Болохово-Шварц

В тульской области горит посадка на автодороге Болохово-Шварц

В Тульской области на автодороге Болохово-Шварц горит поле и часть посадки. Об этом сообщают очевидцы в своих социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерия
Загорелась! Чудесным образом! А чьи-то поганые ручки просто подожгли сухую траву и   испарились.. Нужно , чтобы поджигатели травы несли  строгое наказание, вплоть до тюрьмы!
Ответить
16 час.
Людмила Абрамова
действительно пора тюремные сроки поджигателям вводить..просто так не загорается
Ответить
16 час.
наверх