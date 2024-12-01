Сможет ли Россия отбиться от новых американских видеоигр?

Сбывшиеся прогнозы мало кто ценит. Вот уже лет 15 я пишу, что будущее принадлежит видеоиграм, которые заберут в итоге почти весь рынок человеческих развлечений у фильмов, музыки, спорта, театра и даже книг.
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