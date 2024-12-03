Дэниэл Дэвис, экс-полковник армии США, заявил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский осознаёт невозможность продолжения конфликта и признаёт необходимость переговоров для урегулирования ситуации.
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