Мэру Екатеринбурга, депутатам и чиновникам поднимают зарплаты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-мэры и другие чиновники, а также спикер думы Анна Гурарий, ее первый заместитель Михаил Матвеев с 1 января 2025 года будут зарабатывать больше — если согласуют депутаты.
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