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Как умирали шальные императрицы «галантного века»

Как умирали шальные императрицы «галантного века»

В России XVIII век можно назвать не только эпохой галантности, но и временем шальных императриц. Так уж получилось, что в течение целого столетия в интригах вокруг престола побеждали одни дамы, которые, впрочем, надолго у руля Российской империи не задерживались, умирая одна за одной.

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