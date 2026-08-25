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Главный гоночный инженер «Хонды»: «У нового мотора не возникло серьезных проблем с надежностью»

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал результаты Гран-при Нидерландов, где пилоту « Астон Мартин » Фернандо Алонсо удалось финишировать 9-м, а его напарник Ланс Стролл сошел.

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