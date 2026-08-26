Народ разнервничался, узнав про указ Великомудрого о введении временного государственного управления объектов критической инфраструктуры.
Государство вынуждено брать под своё управление критически важные объекты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Хироников
Владимир Волков
Государство и так должно защищать всех!! Без всякого управления.
Угу! А Вы защитите всех рабочих завода. И плевать Вам на Потанина, Дерипаску или Лисина? Размечтались!
Ответить
4 н.
Марина Трянина
Владимир Волков
Государство и так должно защищать всех!! Без всякого управления.
с какой стати оно должно защищать частную собственность? аферисты и пройдохи с подачи Ельцина получили работающие советские предприятия, которые имеют стратегическое значение для страны... они наживаются на советских ресурсах, советских предприятиях, на специалистах, которых выучило и подготовило советское государство... Если, наконец то, произойдет деприватизация, это будет справедливо
Ответить
4 н.
Ирина Черных
Александр Хироников
Угу! А Вы защитите всех рабочих завода. И плевать Вам на Потанина, Дерипаску или Лисина? Размечтались!
Особенно плевать на Потанина,который по причине своей жадности и безответственности загадил местную природу, а сам отсиживается в европах.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии