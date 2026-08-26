Государство вынуждено брать под своё управление критически важные объекты

Угу! А Вы защитите всех рабочих завода. И плевать Вам на Потанина, Дерипаску или Лисина? Размечтались!

Государство и так должно защищать всех!! Без всякого управления.

Марина Трянина

Владимир Волков Государство и так должно защищать всех!! Без всякого управления.

с какой стати оно должно защищать частную собственность? аферисты и пройдохи с подачи Ельцина получили работающие советские предприятия, которые имеют стратегическое значение для страны... они наживаются на советских ресурсах, советских предприятиях, на специалистах, которых выучило и подготовило советское государство... Если, наконец то, произойдет деприватизация, это будет справедливо